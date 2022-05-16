Грант Уильямс установил рекорд 7-х матчей серий плей-офф по количеству трехочковых (7-18)

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Форвард «Бостона» Грант Уильямс отметился результативным выступлением в седьмом матче серии плей-офф против «Милуоки» (109:81, 4-3).

Игрок провел самую результативную встречу за свою карьеру, набрав 27 очков и совершив 6 подборов за 39 минут на площадке.

Кроме того, Уильямс обновил рекорды НБА как по количеству реализованных дальних бросков (7), так и по общему количеству трехочковых попыток (18) в седьмых матчах серий плей-офф.

«Селтикс» вышли в финал Восточной конференции в четвертый раз за последние шесть сезонов и встретятся с «Майами».

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