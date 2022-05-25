Марк Кьюбан: «Плей-ин, возможно, породил усталость команд и травмы в плей-офф»

Владелец усомнился в целесообразности проведения турнира плей-ин.

«Каким бы интересным ни был турнир плей-ин, он привел к тому, что матчи плей-офф проводились каждые два дня. Возникает вопрос: стало ли этой причиной усталости команд и, возможно, получения травм?

Мы не можем перенести окончание сезона из-за телевидения. Должен ли проводиться плей-ин только за 8-е место или быть отменен вообще?» – написал Кьюбан в своем твиттере.

В нынешнем сезоне плей-ин проводился с 12 по 15 апреля, сразу после окончания регулярного чемпионата. Матчи плей-офф стартовали 16 апреля и закончатся 19 июня.

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