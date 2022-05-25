Марк Кьюбан: «Плей-ин, возможно, породил усталость команд и травмы в плей-офф»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан усомнился в целесообразности проведения турнира плей-ин.

«Каким бы интересным ни был турнир плей-ин, он привел к тому, что матчи плей-офф проводились каждые два дня. Возникает вопрос: стало ли этой причиной усталости команд и, возможно, получения травм?

Мы не можем перенести окончание сезона из-за телевидения. Должен ли проводиться плей-ин только за 8-е место или быть отменен вообще?» – написал Кьюбан в своем твиттере.

В нынешнем сезоне плей-ин проводился с 12 по 15 апреля, сразу после окончания регулярного чемпионата. Матчи плей-офф стартовали 16 апреля и закончатся 19 июня.

Плей-офф НБА – место притяжения селебрити: рэперы, гонщики и дочери владельцев в первых рядах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные