Джейсон Кидд: «Попасть в первую символическую сборную – большая честь для Дончича»

Главный тренер прокомментировал попадание словенского разыгрывающего «Мэверикс» в первую символическую сборную лучших игроков сезона-2021/22.

«То, что Лука делает для этой команды, невероятно.

Он наш лидер, когда у него идет игра, игра идет и у нас. Попасть в первую символическую сборную, вместе с остальными четырьмя игроками – большая честь для него», – сказал Кидд.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА