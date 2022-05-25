Джейсон Кидд: «Попасть в первую символическую сборную – большая честь для Дончича»

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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал попадание словенского разыгрывающего «Мэверикс» Луки Дончича в первую символическую сборную лучших игроков сезона-2021/22.

«То, что Лука делает для этой команды, невероятно.

Он наш лидер, когда у него идет игра, игра идет и у нас. Попасть в первую символическую сборную, вместе с остальными четырьмя игроками – большая честь для него», – сказал Кидд.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

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