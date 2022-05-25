Леброн Джеймс в 18-й раз включен в символическую сборную НБА. Это новый рекорд НБА

Суперзвезда был включен в третью символическую сборную лучших игроков сезона НБА-2021/22.

37-летний форвард в 18-й раз в карьере попал в символическую сборную по итогу сезона и является рекордсменом по этому показателю в истории лиги, информирует ESPN Stats & Info.

Второе место делят , Карим Абдул-Джаббар и (все – 15). У Шакила О’Нила и – по 14 попаданий.

Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который был включен в символическую сборную в своем 19-м сезоне или позже.

Леброну также принадлежит рекорд по количеству попаданий в первую пятерку.

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