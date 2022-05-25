Виталий Фридзон – о 3-м матче против ЦСКА: «Надо играть агрессивно, биться за каждый мяч»

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Форвард «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, какие выводы сделала команда после двух поражений в первых двух матчах финальной серии Лиги ВТБ от ЦСКА (0-2).

«Нам стоит сделать выводы после первых двух игр в серии: играть агрессивно, биться за каждый мяч, за каждое владение. Мы видели, как спокойно играл соперник в Москве, поэтому нам надо показать более агрессивный баскетбол, который мы показывали на протяжении всего плей-офф.

Думаю, что зал будет забит битком. У нас было время на подготовку, на скаутинг. Против Милутинова надо жестче играть, не давать расслабляться, на грани фола. У нас есть болельщики, свой зал, думаю, что они должны стать нашим шестым игроком», – сказал Фридзон.

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