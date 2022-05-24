Сергей Тараканов: «Мики обязан прибавить, учитывая его статус в «Зените» и доверие тренера»

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Прославленный баскетболист, эксперт Сергей Тараканов рассказал, за счет каких игроков «Зенит» может прибавить в финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА (0-2).

«Предстоящая третья игра серии вселяет надежды, даже несмотря на два поражения «Зенита», которые лично меня разочаровали. Потому что, как истинный болельщик баскетбола, я бы хотел увидеть борьбу. Борьбы не получилось – 2 разных матча, но с одинаковым результатом. ЦСКА был сильнее и более мотивирован, у ЦСКА играли лидеры, тогда как у «Зенита» все лидеры провалились. Джордан Мики, на которого делали ставку в первые минуты первой игры, не сыграл в свою силу. Я был уверен, что второй матч подряд хорошие игроки – а он хороший игрок – не проваливаются, но практически все то же самое и повторилось. Лойда, который силен индивидуально, также сдержали, у него многое не получилось.

Единственное светлое пятно, особенно в последние минуты – это Сергей Карасев, который начал попадать. Вполне возможно, что он обретет уверенность и будет неплох, но я не думаю, что он Х-фактор. Главный Х-фактор – Джордан Мики, который обязан прибавить, учитывая его статус в команде и доверие тренера. Я бы сказал, что незаслуженно в тени находится Пойтресс, который может больше, имея такой атлетизм. Но на него не так много играют, и в этом есть какой-то позитивный момент для «Зенита», который может сделать на него большую ставку.

Главная проблема – в том, что у «Зенита» нет чистого разыгрывающего, несмотря на усилия Дмитрия Кулагина и Лойда, и Бэрона, который совершенно точно не разыгрывающий. Это проблема: связи нарушаются, появляется много индивидуальной игры. В результате ЦСКА явно сильнее. У ЦСКА, ко всему прочему, есть дух победителя, и это уже наработанная десятилетиями тема, которой пропитываются даже появившиеся недавно в команде игроки», – заявил Тараканов.

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