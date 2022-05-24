Роман Скворцов: «Останавливать нужно не Милутинова, а ребят, которые доставляют ему туда мяч»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов поделился мнением о том, как «Зениту» в финале Лиги ВТБ против ЦСКА справляться с центровым Николой Милутиновым.

В решающей серии сезона Милутинов набирает в среднем 17 очков, 13,5 подбора и 6 передач.

«Останавливать нужно не Милутинова, а ребят, которые доставляют ему туда мяч. До пик-н-ролла с Николой игрок с мячом должен добираться потрепанным и в крови.

Плотная оборона на мяче упростит «Зениту» целый ряд моментов: уменьшение количества атак соперника, снижение их качества, получение возможностей для высокопроцентного раннего нападения без организованного сопротивления. Но когда ЦСКА уходит на большой перерыв лишь с четырьмя потерями, у «Зенита» шансов мало», – заявил Скворцов.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

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