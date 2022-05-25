Димитрис Итудис: «Дома «Зенит» постарается сыграть агрессивно, ЦСКА нужно правильно ответить»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (2-0), который пройдет в среду.

«Готовимся очень серьезно. Позади две четверти пути, но теперь финал переезжает в Санкт-Петербург. Мое мнение с начала серии не изменилось: «Зенит» – очень сильная команда с хорошим тренером. Для победы нам понадобится прилагать усилия с самого начала матча и до конца.

Соперник перед своими болельщиками постарается сыграть агрессивно, на грани фола. Нам нужно правильно ответить на этот стиль, грамотно обходить прессинг и быть готовыми реализовать наш план», – сказал Итудис.

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