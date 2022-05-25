У Нормана Пауэлла случился конфликт в Лас-Вегасе с белой женщиной. Она назвала его неамериканцем

У защитника произошла словесная перепалка с белой женщиной в спортзале в Лас-Вегасе. Игрок показал неподобающее поведение женщины в прямой трансляции в Instagram.

«Сначала она зашла в спортзал и сказала, что подралась. Мы попросили ее уйти. Она ушла, ее не было где-то 15-20 минут, после чего она вернулась и осталась в спортзале. Она назвала нас неамериканцами, сказала, чтобы мы возвращались обратно, и наговорила много разного дерьма», – рассказал баскетболист.

Пауэлл и его компания вызвали полицию. Когда сотрудник полиции задерживал женщину, один из прохожих прокричал: «Я не могу дышать!». Это не понравилось Пауэллу.

«Это бред, мужик. Это не смешно», – сказал игрок.

«Мы пытались заставить ее уйти. Потом она начала снимать штаны, чтобы посрать или помочиться на пол. Мы не могли этого допустить, поэтому вытащили ее на улицу», – добавил Пауэлл.

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