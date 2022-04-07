Норман Пауэлл может сыграть с «Финиксом»

Атакующий защитник может вернуться на площадку в матче против «Финикса» 6 апреля.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, окончательное решение об участии игрока во встрече будет принято по итогам предматчевой разминки.

Пауэлл восстанавливался после перелома средней сесамовидной кости стопы, который получил в середине февраля.

Средние показатели защитника в нынешнем сезоне – 18,8 очка, 3,3 подбора и 2,2 передачи.

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