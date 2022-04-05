Норман Пауэлл приступил к полноценным тренировкам

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс Норман Пауэлл Баскетбол

Защитник «Клипперс» Норман Пауэлл допущен к полноценным тренировкам с командой, сообщает ESPN.

Главный тренер клуба Тайрон Лю отметил, что игрок больше не нуждается в ограничениях и будет доступен для выполнения игровых упражнений на площадке.

Пауэлл восстанавливался после перелома средней сесамовидной кости стопы, который получил в середине февраля.

Средние показатели защитника в нынешнем сезоне –  18,8 очка, 3,3 подбора и 2,2 передачи.

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