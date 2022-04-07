Норман Пауэлл вернулся после перелома стопы и набрал 24 очка в матче с «Финиксом»

Атакующий защитник вернулся на площадку в среду в победном матче против (113:109).

Пауэлл стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка

Норман вышел со скамейки и за 23 минуты реализовал 6 из 10 с игры. В его активе также 4 подбора.

Пауэлл восстановился после перелома средней сесамовидной кости стопы, который получил в середине февраля. Он пропустил почти два месяца.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны