Джейсон Кидд: «Самый большой комплимент — это то, что «Уорриорз» пришлось играть зонную защиту»

Главный тренер после 4-го матча финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт» (119:109, 1-3) отметил, что его команда вынудила соперника перейти на зонную защиту.

«Самый большой комплимент, который мы получили — это то, что «Уорриорз» пришлось играть зонную защиту, потому что они не могли остановить нас один на один.

Мы должны постепенно выигрывать один матч за другим. Сегодня мы выполнили свою задачу», – сказал тренер.

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