Мяч после штрафного Дрэймонда Грина остался стоять на корзине

В третьей четверти 4-го матча финальной серии Западной конференции между «Далласом» и «Голден Стэйт» (119:109, 3-1) произошел курьезный случай.
После штрафного броска форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина мяч остался стоять на корзине. Это привело в восторг болельщиков, игроков и комментаторов.
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич был настолько поражен случившимся, что пожал руку Грину.
Грин смазал также вторую попытку, после чего Дончич забрал подбор.
Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА