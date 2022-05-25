Мяч после штрафного Дрэймонда Грина остался стоять на корзине

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В третьей четверти 4-го матча финальной серии Западной конференции между «Далласом» и «Голден Стэйт» (119:109, 3-1) произошел курьезный случай.

После штрафного броска форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина мяч остался стоять на корзине. Это привело в восторг болельщиков, игроков и комментаторов.

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич был настолько поражен случившимся, что пожал руку Грину.

Грин смазал также вторую попытку, после чего Дончич забрал подбор.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

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