Мяч после штрафного Дрэймонда Грина остался стоять на корзине

В третьей четверти 4-го матча финальной серии Западной конференции между и «Голден Стэйт» (119:109, 3-1) произошел курьезный случай.

После штрафного броска форварда «Уорриорз» мяч остался стоять на корзине. Это привело в восторг болельщиков, игроков и комментаторов.

Лидер «Мэверикс» был настолько поражен случившимся, что пожал руку Грину.

Грин смазал также вторую попытку, после чего Дончич забрал подбор.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА