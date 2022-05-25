«Даллас» установил рекорд НБА по количеству матчей с 15 трехочковыми попаданиями в одном розыгрыше плей-офф

Игроки в четвертом матче финальной серии Западной конференции против «Голден Стэйт» (119:109, 1-3) реализовали 20 трехочковых бросков из 43.

«Мэверикс» провели 11-й матч в нынешнем розыгрыше плей-офф, реализовав как минимум 15 трехочковых. Это рекорд в истории НБА, сообщает ESPN Stats & Info.

Реджи Буллок забросил 6 из 10 из-за дуги, Дориан Финни-Смит – 4 из 7, Лука Дончич – 3 из 11, Макси Клебер – 2 из 3, Спенсер Динуидди – 2 из 5.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА