Лука Дончич: «Я все еще верю, что мы можем победить»

Лидер после 4-го матча финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт» (119:109, 1-3) заявил, что продолжает верить в победу своей команды в серии.

«Я все еще верю, что мы можем победить.

Неважно, сколько матчей ты выиграл. Если в итоге ты проиграл серию, значит, ты проиграл. Мы должны двигаться от матча к матчу и верить до конца», – сказал словенец.

Дончич набрал в матче 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач.

Ни одной команде в истории НБА не удавалось победить в серии, отыгравшись после 0-3. Только три из 146 команд смогли продлить серию до седьмого матча.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА