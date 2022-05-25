30 очков, 14 подборов и 9 передач Луки Дончича помогли «Далласу» продлить серию с «Голден Стэйт»

Лидер набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач в победном четвертом матче финальной серии Западной конференции против «Голден Стэйт» (119:109, 1-3).

«Мэверикс» удалось избежать «сухого» поражения и продлить серию. Пятый матч состоится в четверг в Сан-Франциско.

Дончичу не хватило одной передачи до первого трипл-дабла в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету словенского разыгрывающего – 49 трипл-даблов (46 в регулярном чемпионате, 3 – в плей-офф).

Дончич реализовал 10 из 26 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 7 из 10 с линии штрафных, а также сделал 2 перехвата, 2 блок-шота и 3 потери за 38 минут на площадке.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА