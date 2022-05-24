«Лейкерс» не хотят отдавать пик 1-го раунда в обмене Расселла Уэстбрука

Команды готовы взять на себя контракт разыгрывающего при условии, что получат также драфт-пик первого раунда.

Как сообщает The Athletic, в лиге убеждены, что калифорнийскому клубу придется обменять игрока в любом случае. В свою очередь «Лейкерс» считают, что удачный выбор следующего тренера и ролевых игроков поможет команде добиться успеха с Уэстбруком в составе.

Ранее проходила информация, что при собеседовании на вакантную должность главного тренера руководство «Лейкерс» спрашивает кандидатов, как бы они использовали баскетболиста в игре.

Уэстбрук имеет в своем контракте опцию игрока на следующий сезон и может заработать 47,1 миллиона долларов.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА