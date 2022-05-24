Джейсон Кидд: «На площадке наш MVP Дончич, в раздевалке – Тео Пинсон»

Главный тренер «Мэверикс» рассказал о важности для команды защитника , который редко попадает в заявку техасцев.

«После перехода в команду Тео стал нашим MVP. Все благодаря его духу. Он не так часто играет, но это не главное. Он является важной частью нашего успеха в раздевалке. Мы нуждаемся в человеке, который разговаривал бы и подбадривал товарищей. Он делает это без передышки.

Он постоянно разговаривает, до и после игр. На площадке наш MVP Дончич, в раздевалке – Тео Пинсон. Это сердце и душа нашей команды. «Мэверикс» повезло, что Тео с нами», – заявил Кидд.

Во время второго матча финала Западной конференции с Пинсон спровоцировал потерю у , который перепутал резервиста с одноклубником из-за белой футболки и отдал передачу в аут.

Пинсон не послушал судью и не стал переодевать футболку во время третьей игры серии.

По ходу регулярки на Пинсона жаловался из «Юты». По словам француза, запасной «Мэверикс» позволяет себе крайне нелицеприятные высказывания, что остается без внимания судей.

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