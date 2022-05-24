Джа Морэнт считает, что в здоровом виде «Гризлис» прошли бы «Уорриорз» и взяли титул

Звездный разыгрывающий «Гризлис» во время общения с болельщиками в твиттере оценил шансы команды на успех в плей-офф-2022, играй она в полном составе.

«Наблюдаю за серией «Голден Стэйт» – и понимаю, что в здоровом виде «Гризлис» могли бы пройти этот путь до самого конца», – написал один из пользователей.

Морэнт ответил подтверждающим эмодзи «💯».

Самый прогрессирующий игрок сезона НБА пропустил три последних матча серии с «Уорриорз» (2-4). Стивен Адамс пропустил две первые встречи, Диллон Брукс – большую часть второй и третью в связи с нарушением на Гэри Пэйтоне II.

начал серию с «Далласом» с трех побед.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА