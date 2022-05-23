Дрэймонд Грин: «Дончич упал из-за меня, поэтому я помог ему подняться»

Форвард «Голден Стэйт» объяснил, почему он помог подняться во время 3-го матча финала Западной конференции (109:00, 3-0).

«Спасибо, что спросили меня об этом. Все думают, что я плохой человек.

По-моему, я наступил ему на ногу, из-за чего он упал. Если бы я просто убежал, это было бы низко. Я ненавижу низкие поступки на баскетбольной площадке, поэтому я помог ему подняться.

Из-за меня он упал, поэтому я должен помочь ему подняться», – сказал Грин.

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