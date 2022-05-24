«Реал» ведет переговоры с Джананом Мусой

обсуждает подписание контракта с легким форвардом (23 года, 206 см).

Муса в нынешнем розыгрыше был признан самым ценным игроком ACB сезона-2021/22, выступая за «Бреоган».

23-летний босниец провел в испанской лиге 29 матчей, набирая в среднем 20,1 очка, 5,1 подбора, 3,1 передачи и 1,1 перехвата при реализации 38,1% трехочковых бросков.

Экс-игрок НБА интересен нескольким клубам, большинство из которых испанские, включая «Валенсию». «Реал» называется фаворитом в борьбе за форварда.

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