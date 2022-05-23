Серхио Родригес вернется в «Реал»

Разыгрывающий «Милана» Серхио Родригес (35 лет, 191 см) вернется в «Реал».
Как сообщает Mundo Deportivo, стороны подпишут контракт по схеме 1+1.
Родригес ранее играл за «Реал» с 2010 по 2016 годы.
В Евролиге-21/22 испанец набирал 8,3 очка и 4,4 передачи в среднем за игру.
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