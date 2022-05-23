«Валенсия» рассчитывает получить уайлд-кард на участие в Евролиге-22/23

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Испанская «Валенсия» подала заявку на получение уайлд-кард с целью стать участником Евролиги в сезоне-22/23.

Следующий розыгрыш Евролиги с высокой вероятностью пройдет без российских клубов. Руководство турнира планирует раздать несколько уайлд-кард клубам, которые заменили бы представителей России.

«Валенсия» проявляет интерес к Яну Веселы («Фенербахче») и Джанану Мусе («Бреоган»).

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