«Валенсия» рассчитывает получить уайлд-кард на участие в Евролиге-22/23

Испанская «Валенсия» подала заявку на получение уайлд-кард с целью стать участником в сезоне-22/23.

Следующий розыгрыш Евролиги с высокой вероятностью пройдет без российских клубов. Руководство турнира планирует раздать несколько уайлд-кард клубам, которые заменили бы представителей России.

проявляет интерес к («Фенербахче») и («Бреоган»).

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел