«Реал» нацелен на подписание Пьеррии Хенри

Разыгрывающий (29 лет, 196 см) будет одной из главных целей в межсезонье-2022.

Хенри в прошлом году заключил с турецким клубом соглашение по схеме 1+1. В матчах турецкой лиги американец набирает 8,8 очка, 2,8 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

Ожидается, что защитник останется в «Реале» еще на один сезон.

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