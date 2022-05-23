Джей Уильямс: «Многие в лиге сомневаются, стоит ли соглашаться на должность главного тренера в «Лейкерс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс заявил, что многие специалисты в лиге сомневаются, стоит ли соглашаться на должность главного тренера в «Лейкерс».

«Я слышал, что многие в лиге сомневаются по поводу работы в «Лейкерс» из-за большого хаоса, который царит во фронт-офисе», – заявил Уильямс.

Из трех кандидатов на эту должность эксперту больше всего нравится Дарвин Хэм, которого он знает лично.

«Дарвину нужна работа, и это хорошая возможность тренировать Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука. Но это чертовски сложно для первого опыта работы главным тренером», — сказал он на ESPN.

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