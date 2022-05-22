Леброн Джеймс хотел бы видеть Дарвина Хэма на посту главного тренера «Лейкерс»

По словам инсайдера Bleacher Report Эрика Пинкуса, суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс хотел бы видеть Дарвина Хэма на посту главного тренера команды.
Хэм работает ассистентом главного тренера «Милуоки». Помимо него, до финального раунда собеседований в «Лейкерс» дошли ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон и бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс.
Согласно сообщению The Athletic, Хэму удалось произвести на руководство «Лейкерс» наибольшее впечатление. Во время работы ассистентом в «Лейкерс», «Хоукс» и «Бакс» Хэм запомнился своим деловым стилем и способностью находить отклик у игроков. Как отмечают источники, подобные качества ему удалось проявить и в общении с руководством «озерников».
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