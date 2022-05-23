Стефен Карри исполнил танец шимми, глядя на Реджи Миллера

Разыгрывающий «Голден Стэйт» во время 3-го матча финальной серии Западной конференции против (109:100, 3-0) после очередного трехочкового попадания исполнил танец шимми, глядя на бывшую звезду НБА Реджи Миллера, который сидел за комментаторским столом.

Эпизод произошел в конце третьей четверти, когда Карри увеличил преимущество своей команды до 14 очков – максимального в матче.

Карри завершил встречу с 31 очком, реализовав 10 из 20 с игры и 5 из 10 из-за дуги. Также он сделал 11 передач и 5 подборов.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА