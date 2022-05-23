Стефен Карри – о данке Уиггинса: «Мы посмотрели 800 повторов из-за челленджа, так что спасибо арбитру»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри саркастически поблагодарил арбитра Марка Дэвиса, который изначально не засчитал данк Эндрю Уиггинса через Луку Дончича.
Два очка были засчитаны только после челленджа главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.
«Безусловно, это мой любимый данк Уиггинса.
Четвертая четверть важного победного матча. И даже дело не в том, что это был Лука, это просто было очень красиво. Это было невероятно.
И мы посмотрели 800 повторов из-за челленджа, так что спасибо вам, Марк. Это было любезно с вашей стороны», – сказал Карри.
Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА