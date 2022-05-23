Стефен Карри – о данке Уиггинса: «Мы посмотрели 800 повторов из-за челленджа, так что спасибо арбитру»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» саркастически поблагодарил арбитра Марка Дэвиса, который изначально не засчитал данк через .

Два очка были засчитаны только после челленджа главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.

«Безусловно, это мой любимый данк Уиггинса.

Четвертая четверть важного победного матча. И даже дело не в том, что это был Лука, это просто было очень красиво. Это было невероятно.

И мы посмотрели 800 повторов из-за челленджа, так что спасибо вам, Марк. Это было любезно с вашей стороны», – сказал Карри.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА