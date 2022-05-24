Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» близок к тому, чтобы подписать контракт с Уиллом Клайберном»

Главный тренер подтвердил, что турецкий клуб близок к подписанию контракта с форвардом ЦСКА Уиллом Клайберном.

«Мы ведем переговоры с очень хорошими игроками. Ведем переговоры с Уиллом Клайберном и, возможно, мы близки к тому, чтобы подписать с ним контракт. Хотя соглашение еще не подписано.

Мы можем приобрести еще одного или двух игроков», – сказал Атаман.

Текущее соглашение 32-летнего американца с московским клубом истекает нынешним летом.

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В сезоне-2018/19 он выиграл с командой Евролигу и стал MVP «Финала четырех».

«Анадолу Эфес» является победителем последних двух сезонов.

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