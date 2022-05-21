Эргин Атаман: «Последний танец «Эфеса»? Кто знает, возможно, меня позовут в НБА»

Главный тренер в шутливой манере ответил на вопрос о том, может ли нынешний сезон стать для турецкой команды последним в ее нынешнем виде.

В составе действующего победителя семь игроков имеют истекающие контракты. У Василие Мицича прописана опция выхода на случай предложения из НБА.

«Последний танец «Эфеса»? Кто знает?

Я не знаю, буду ли я... Ну ладно, у меня еще один сезон по контракту. Но я не знаю, буду ли в «Эфесе» в следующем сезоне. Возможно, меня позовут в ?» – произнес Атаман с улыбкой.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность