Дрэймонд Грин: «Вот о чем мы всегда просим Уиггса. Забудь про лэй-апы, вколоти сверху»

Форвард «Голден Стэйт» восхищен данком Эндрю Уиггинса в третьем матче финальной серии Западной конференции против (109:100, 3-0).

«Это было просто невероятно. Когда ты забиваешь сверху через игрока – это потрясающе. Когда ты забиваешь сверху через суперзвезду, это еще лучше.

Этот данк Уиггса через суперзвезду в лице Луки, безусловно, придал нам энергии.

Вот о чем мы всегда просим Уиггса. Мы просим его атаковать кольцо и быть агрессивным. Забудь про лэй-апы, вколоти сверху. Никто не прыгает так высоко, как он», – сказал Грин.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА