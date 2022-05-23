Спенсер Динуидди: «Уорриорз» не более талантливы, чем «Мэверикс»

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Защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди считает, что командная химия, а не талант делает «Уорриорз» особенными.

«Игрокам в этой лиге платят по разным причинам. Высокая зарплата не делает тебя более талантливым, чем кто-то другой. Не хочу умалять достоинств «Уорриорз». Очевидно, что они феноменальны. Они династия. Но нет, они не более талантливы, чем мы.

Возьмем для примера Дрэймонда Грина, это игрок с максимальным контрактом. Один из величайших ролевых игроков всех времен, но он не является традиционным самостоятельным игроком с максимальным контрактом. Вы не можете выпустить его площадку и сказать: «Иди, набери 30 очков».

У них отличный состав команды, отличная химия. По сути, это династия, но нет, они не более талантливы, чем мы», – сказал Динуидди.

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