Президент «Денвера»: «Самое главное – позаботиться о том, чтобы Йокич оставался здесь столько, сколько захочет»

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Президент «Денвера» Тим Коннелли после поражения команды от «Голден Стэйт» в серии первого раунда плей-офф (1-4) заявил, что продление контракта центрового Николы Йокича будет первоочередной задачей клуба в предстоящем межсезонье.

«С организационной точки зрения самое главное – позаботиться о том, чтобы Никола оставался здесь столько, сколько захочет», – сказал Коннелли.

Также президент «Наггетс» отметил, что клубу необходимо усилить состав на позиции легкого форварда.

Этим летом у Йокича будет право продлить контракт на пять лет и 254 млн долларов.

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