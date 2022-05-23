Клэй Томпсон: «Эндрю Уиггинс забивал сверху, как Доминик Уилкинс»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон был впечатлен данком Эндрю Уиггинса в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Далласом» (109:100, 3-0) и сравнил партнера по команде с легендарным данкером.

«Уиггинс сегодня провел потрясающий матч. Он забивал сверху, как Доминик Уилкинс», – сказал после игры Томпсон.

В заключительной четверти матча Уиггинс исполнил фантастический данк через лидера техасцев Луку Дончича.

Уилкинс, выступавший в НБА в 80-х и 90-х годах, является двукратным победителем конкурса данков и членом Зала славы.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

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