Клэй Томпсон: «Эндрю Уиггинс забивал сверху, как Доминик Уилкинс»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон был впечатлен данком Эндрю Уиггинса в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Далласом» (109:100, 3-0) и сравнил партнера по команде с легендарным данкером.
«Уиггинс сегодня провел потрясающий матч. Он забивал сверху, как Доминик Уилкинс», – сказал после игры Томпсон.
В заключительной четверти матча Уиггинс исполнил фантастический данк через лидера техасцев Луку Дончича.
Уилкинс, выступавший в НБА в 80-х и 90-х годах, является двукратным победителем конкурса данков и членом Зала славы.
Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА