Клэй Томпсон: «Эндрю Уиггинс забивал сверху, как Доминик Уилкинс»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» был впечатлен данком в третьем матче финальной серии Западной конференции с (109:100, 3-0) и сравнил партнера по команде с легендарным данкером.

«Уиггинс сегодня провел потрясающий матч. Он забивал сверху, как , – сказал после игры Томпсон.

В заключительной четверти матча Уиггинс исполнил фантастический данк через лидера техасцев Луку Дончича.

Уилкинс, выступавший в НБА в 80-х и 90-х годах, является двукратным победителем конкурса данков и членом Зала славы.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА