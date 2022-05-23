«Анадолу Эфес» ведет переговоры с Джошем Нибо

Двукратный чемпион Евролиги всерьез заинтересован в подписании контракта с тяжелым форвардом (24 года, 206 см).

По словам источников, стороны ведут предварительные переговоры.

В прошлом году Нибо заключил с «Жальгирисом» контракт по схеме «1+1». В его соглашение с литовским клубом был включен пункт о возможности выкупа.

В своем дебютном сезоне в Евролиге Нибо набирал 8,8 очка (65% - двухочковые), 6,2 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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