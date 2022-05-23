Тибор Пляйсс намерен вернуться в сборную Германии и выступить на ЧЕ-2022

Центровой планирует вернуться в сборную Германии и выступить в составе команды на Евробаскете-2022.

Германия выступит в группе B, матчи пройдут в родном для 32-летнего баскетболиста Кельне. Тибор обсуждает возвращение с новым главным тренером сборной Гордоном Хербертом.

Пляйсс не играл за Германию с 2016 года из-за разногласий с предыдущим тренером национальной команды Крисом Флемингом.

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