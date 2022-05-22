Шейн Ларкин: «Даже если бы мог вернуться в НБА и подписать максимальный контракт, предпочел бы свою карьеру в Евролиге»

Разыгрывающий после завоевания второго подряд титула чемпиона Евролиги признался, что желание вернуться в уже не такое сильное, как два года назад.

«Нет. Я очень доволен, как сложилась моя карьера.

На днях разговаривал с сестрой и сказал, что не смог бы написать для себя лучшую историю. Я вырос в Америке. Я ничего знал о европейском баскетболе. Но я оказался здесь, увидел страсть, побывал в этой атмосфере, добился того, чего добился. Я бы не променял это ни на что на свете.

Даже если бы мог вернуться в НБА и подписать максимальный контракт, я бы предпочел свою карьеру в . Я предпочел бы играть перед этими болельщиками, с этой страстью, испытать все это. Это потрясающе, и я всем очень доволен», – сказал американец с турецким гражданством.

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