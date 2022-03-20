Гильберт Аренас: «В «Филадельфии» видели слабые стороны Бена Симмонса, выставлять его в таком виде было неправильно»

Завершивший карьеру игрока прокомментировал конфликт между «Филадельфией» и Беном Симмонсом.

«Я могу понять, откуда взялись проблемы у . Это ведь не СМИ говорили, что он неудачник. Его собственный тренер сказал: «Не знаю, смогут ли «Сиксерс» выиграть с ним». Партнеры по команде видели его слабые стороны. Они знали, что Бен испытывает трудности с броском, психологические проблемы. Выставлять его в таком виде было неправильно», – заявил Аренас.

Симмонс подвергся всеобщей критике за неудачное выступление в плей-офф НБА-2021. В нынешнем сезоне он не провел за «Филадельфию» ни одного матча из-за психологических проблем.

Перед дедлайном разыгрывающий был обменян в . Его дебют за «Нетс» отложен из-за травмы спины.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока