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    Гильберт Аренас: «В «Филадельфии» видели слабые стороны Бена Симмонса, выставлять его в таком виде было неправильно»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Гилберт Аренас Бен Симмонс Баскетбол

    Завершивший карьеру игрока Гилберт Аренас прокомментировал конфликт между «Филадельфией» и Беном Симмонсом.

    «Я могу понять, откуда взялись проблемы у Бена Симмонса. Это ведь не СМИ говорили, что он неудачник. Его собственный тренер сказал: «Не знаю, смогут ли «Сиксерс» выиграть с ним». Партнеры по команде видели его слабые стороны. Они знали, что Бен испытывает трудности с броском, психологические проблемы. Выставлять его в таком виде было неправильно», – заявил Аренас.

    Симмонс подвергся всеобщей критике за неудачное выступление в плей-офф НБА-2021. В нынешнем сезоне он не провел за «Филадельфию» ни одного матча из-за психологических проблем.

    Перед дедлайном разыгрывающий был обменян в «Бруклин». Его дебют за «Нетс» отложен из-за травмы спины.

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