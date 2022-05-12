Гилберт Аренас рассказал, как вызвал в отель стриптизерш после того, как Флип Сондерс ввел комендантский час

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал историю о том, как в 2009 году тренер Флип Сондерс ввел комендантский час для игроков .

«Накануне матча в Далласе Флип Сондерс сказал, что в 9 часов вечера мы все должны быть в отеле. Но он не сказал, что нам нельзя устраивать вечеринку.

Итак, вот что я сделал. Я позвонил в стриптиз-клуб DG и сказал: «Мне нужно, чтобы десять ваших лучших стриптизерш приехали в отель. В 9.00 они должны выйти из автомобиля и в 9.01 войти в отель с бенгальскими огнями, напитками и нарядами.

В 9 часов тренеры проверяют, что все на месте. Затем в отель заходит толпа стриптизерш с напитками и всем остальным, и парни устраивают вечеринку.

На следующий день на разминке Флип Сондерс был в ярости. Мы все наполовину пьяны, сонные и все такое. Он сходит с ума. Мы не можем ничего делать, мы еще спим. И он говорит: «Молитесь, чтобы вы победили».

В итоге мы обыграли «Даллас», тренер остался доволен. И тогда я сказал: «Иногда людям просто нужен комфорт», – рассказал Аренас в шоу No Chill.

«Мне заплатили 62 миллиона за 17 матчей – вот почему я величайший игрок в истории». Гилберт Аренас был слишком крут для НБА