Леброн анонсировал документальный фильм, который расскажет о его первом контракте с Nike

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о грядущем выходе документального фильма, который посвящен его первому контракту с производителем спортивных товаров Nike.
18-летний Джеймс получил предложение от Reebok заключить 10-летний контракт на 115 миллионов долларов с подписным бонусом 10 миллионов. Леброн был поклонником Майкла Джордана и предпочитал продукцию Nike, но компания предлагала ему 70 миллионов.
Агент Джеймса Аарон Гудвин связался с Nike и рассказал о предпочтениях молодой звезды. Сторонам удалось согласовать 7-летний контракт на 77 миллионов.
«Это будет потрясающая документалка», – написал Леброн в соцсетях.
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