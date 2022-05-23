Леброн анонсировал документальный фильм, который расскажет о его первом контракте с Nike

Звездный форвард рассказал о грядущем выходе документального фильма, который посвящен его первому контракту с производителем спортивных товаров .

18-летний Джеймс получил предложение от заключить 10-летний контракт на 115 миллионов долларов с подписным бонусом 10 миллионов. Леброн был поклонником Майкла Джордана и предпочитал продукцию Nike, но компания предлагала ему 70 миллионов.

Агент Джеймса Аарон Гудвин связался с Nike и рассказал о предпочтениях молодой звезды. Сторонам удалось согласовать 7-летний контракт на 77 миллионов.

«Это будет потрясающая документалка», – написал Леброн в соцсетях.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев