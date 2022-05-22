Джувэн Ховард отклонил предложение возглавить «Лейкерс»

предлагали возглавить команду чемпиону НБА-2012/13 в составе «Майами», ныне главному тренеру университета Мичиган Джувэну Ховарду.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, специалист недавно отклонил предложение калифорнийского клуба и продолжит работать в .

Ховард возглавляет Мичиган с 2019 года. За команду университета играют два сына известного баскетболиста – Джейс и Джет.

«Лейкерс» ведут переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера. Клуб уволил после неудачного сезона (11 место на Западе).

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