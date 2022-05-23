Лавар Болл предложил Кайри присоединиться к Big Baller Brand: «Ты получишь контроль, которого так хочешь»

Известный шоумен предложил звездному разыгрывающему «Нетс» присоединиться к его бренду Big Baller Brand.

«Кайри! Перестань ругаться на них... переходи к нам в Big Baller Brand, ты получишь контроль, которого так хочешь!

Я предлагаю не просто кроссовочный контракт, но предлагаю стать совладельцем. Давай же. Подумай об этом. Деньги не самое главное, правильная ситуация важнее. Что может быть лучше владения компанией?» – заявил Болл.

Ранее сообщалось, что Nike не планирует продлевать соглашение с Кайри.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать