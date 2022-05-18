Метта Уолд Пис: «Отказ Кайри Ирвинга от вакцинации – это смело, но «Нетс» лишились «химии»

Бывший игрок, чемпион НБА в составе «Лейкерс» (2010) прокомментировал ситуацию с игроками, в которой оказался «Бруклин» в нынешнем сезоне.

Разыгрывающий «Нетс» пропустил большую часть домашних матчей сезона из-за отказа от вакцинации. Приобретенный перед дедлайном Бен Симмонс ни разу не появлялся на площадке из-за травмы позвоночника.

проиграл в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

«Иногда вы не можете ничего сделать с тем, что игроки получают травмы. Сезон НБА непредсказуем. Очевидно, что Кайри не мог играть, потому что не хотел делать прививку и стоял на своем. Я знаю, что многие люди не согласились с ним, а кто-то, наоборот, поддержал. Думаю, он сделал то, что было лучше для него самого.

Я сделал прививку, но понимаю Кайри, здесь есть фактор страха. Не только Кайри, но и многие люди боялись делать прививку. Я сделал прививку, но очень боялся ее делать. Эксперимент Таскиги. И если вы не знакомы с афроамериканскими врачами или учеными, которые создают вакцины, иногда вы не доверяете тому, что вам предлагают. На мой взгляд, его решение было смелым. У каждого есть выбор. Я не собираюсь обсуждать это, потому что каждый имеет право на свое мнение.

Но когда Кайри вернулся, в команде не было «химии». Вы не можете создать «химию» за 30 матчей, это невозможно. И у вас есть , которому нужно прийти в себя с точки зрения психологии, навести порядок в голове. Я думаю, у «Нетс» все будет хорошо, честно. Это был действительно уникальный год. Я слышал, они потеряли много денег, так что это отстой», – сказал Уолд Пис.

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