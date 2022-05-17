Кайри Ирвинг: «Даже не было шанса поговорить с Леброном, когда все медиа заявили, что я ухожу из «Кавс»

Разыгрывающий рассказал о том, как в 2017 году покинул , за который выступал вместе со звездным форвардом .

«Мы будем близки, как братья. Не важно, будем мы играть вместе или нет. Мы должны заботиться друг о друге, потому что это основа семейной жизни. Мы не должны любить друг друга лишь потому, что мы больше не играем в одной команде? Люди говорят: «Ты должен ненавидеть этого парня». Это неправда. Я забочусь о себе и о нем. Просто продолжаю строить свое наследие.

Меня спрашивают: «Бро, как ты мог так поступить?» И я отвечаю, что просил обмен, так как искал что-то новое для себя. У меня было свое представление о мире и я решил поговорить с руководством клуба. Я попросил их рассказать о планах на будущее и сказал: «Послушайте, это не для меня».

У меня даже не было шанса поговорить с Леброном до того, как все медиа заявили, что я запросил обмен. Я был в Китае, у меня был тур с Nike. Каким-то образом слухи стали распространяться, а меня даже не было в США, я не мог себя защитить. Я просто наблюдал все эти новости со стороны по и не мог с этим ничего поделать», – сказал Ирвинг.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство