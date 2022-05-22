Джимми Батлер пропустил вторую половину 3-го матча из-за воспаления колена

Лидер «Майами» Джимми Батлер пропустил вторую половину 3-го матча финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (109:103, 2-1) из-за воспаления правого колена.
«Хит» сразу объявили, что Батлер не вернется в игру. Виктор Оладипо заменил форварда в стартовой пятерке в начале второй половины.
Согласно сообщению инсайдера Yahoo Sports Криса Хэйнса, у Батлера нет серьезной травмы, и высока вероятность, что форвард примет участие в 4-м матче серии.
Батлер завершил матч с 8 очками, 3 подборами, 2 передачами и 2 перехватами за 19,5 минуты на площадке.
Батлер пропустил пятый матч серии первого раунда против « Атланты» с такой же травмой.
«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете