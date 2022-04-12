Кандидат на должность тренера «Лейкерс» Джувэн Ховард предпочитает остаться во главе Мичигана

Возглавляющий Мичиган Джувэн Ховард называется в числе кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс», которая освободилась после отставки Фрэнка Вогеля.

По информации LA Times, Ховард склоняется к тому, чтобы остаться в Мичигане.

Одним из важных факторов для Ховарда является то, что в университетской команде он может работать со своими сыновьями Джеттом и Джейсом.

49-летний специалист проходил собеседование в «Лейкерс» в 2019 году и выступал с лидером калифорнийцев Леброном Джеймсом за «Майами».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века