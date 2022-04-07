Джувэн Ховард называется в числе кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс»

«Лейкерс» после завершения сезона могут отправить в отставку главного тренера Фрэнка Вогеля.

Как сообщает Bleacher Report, одним из кандидатов на пост главного тренера «озерников» является , который возглавляет Мичиган.

Ховард проходил собеседование в «Лейкерс» в 2019 году и пересекался с лидером калифорнийцев Леброном Джеймсом в «Майами».

Желание Ховарда покинуть Мичиган находится под вопросом. В следующем сезоне к команде должны присоединиться двое сыновей экс-игрока .

В числе возможных кандидатов также называются Майк Браун и Стив Клиффорд. В качестве основных претендентов ранее упоминались и .

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века