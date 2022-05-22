«Даллас» оштрафован на 100 000 долларов за поведение скамейки запасных

Теги Даллас Голден Стэйт НБА штрафы НБА плей-офф Баскетбол

НБА вынесла штраф «Далласу» за нарушение правил поведения игроков на скамейке запасных во время второго матча Западной конференции против «Голден Стэйт» (117:126, 0-2).

Лига отмечает, что игроки и представители тренерского штаба неоднократно вставали со своих сидений и проводили в таком положении длительное время, выходя за пределы технической зоны.

В соответствии с постановлением НБА «Мавс» обязаны заплатить штраф в размере 100 000 долларов.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

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