Дэмион Ли и Давис Бертанс получили по техническому после стычки

Защитник и форвард получили по техническому замечанию по итогам стычки во время второго матча финала Западной конференции.

Во второй четверти Бертанс забросил 3-очковый с сопротивлением Ли и упал на паркет. Поднимаясь на ноги, латыш сцепился с игроком «воинов», что привело к падению Дэмиона. Развитию конфликтной ситуацию помешали другие баскетболисты и судьи.

«Уорриорз» победили со счетом 126:117 (2-0).

Что нужно знать о финале Запада, если только сейчас включился в НБА