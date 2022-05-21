Дэмион Ли и Давис Бертанс получили по техническому после стычки

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Защитник «Голден Стэйт» Дэмион Ли и форвард «Далласа» Давис Бертанс получили по техническому замечанию по итогам стычки во время второго матча финала Западной конференции.

Во второй четверти Бертанс забросил 3-очковый с сопротивлением Ли и упал на паркет. Поднимаясь на ноги, латыш сцепился с игроком «воинов», что привело к падению Дэмиона. Развитию конфликтной ситуацию помешали другие баскетболисты и судьи. 

«Уорриорз» победили со счетом 126:117 (2-0).

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